Из-за осложнений при родах женщина 4 года избегала секса и боялась иметь еще детей

Спустя два года после рождения первого ребенка Эбби из-за интимных проблем начала страдать от депрессии и тревоги. А когда они с партнером решили завести второго ребенка, ситуация осложнилась еще сильнее. «Мой муж — удивительный человек, но практически полное отсутствие секса в отношениях, естественно, все осложнило, — пояснила она. — Он перестал меня привлекать из-за постоянного ожидания боли, мне потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя более-менее комфортно. Когда мы решили завести второго ребенка, стали чаще пытаться, но у меня начала идти кровь».

В 2019 году женщина решительно настроилась решить эту проблему и в течение двух месяцев добивалась получения направления на операцию. В списке ожидания она находилась практически год. Летом 2020 года ей, наконец, прооперировали влагалище. Восстановившись после процедуры, Эбби признается, что впервые за долгое время начала чувствовать себя потрясающе: «Моя самооценка заметно выросла, отношения улучшились. Восстановление заняло около трех дней, и с тех пор у меня больше нет никаких проблем с сексом!».

Фото: defreepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!