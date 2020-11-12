Из-за осложнений при родах женщина 4 года избегала секса и боялась иметь еще детей
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, поначалу после выписки молодой матери казалось, что все в порядке, однако несколько недель спустя, когда она решила заняться сексом со своим партнером, поняла, что что-то не так. Более того, Эбби не могла даже нормально воспользоваться тампонами — сразу возникали болезненные ощущения. Женщина решила сходить к гинекологу, чтобы понять причину. На приеме выяснилось, что врачи слишком туго зашили ей стенки влагалища и теперь ей потребуется повторная операция. Эбби призналась, что отказалась от секса, потому что каждая попытка сопровождалась очень неприятными ощущениями: «Мне потребовалось время, чтобы хотя бы вернуть себе либидо, оно снижается до нуля, когда у вас там все очень маленькое. Поначалу я была уверена, что со мной что-то не так, если секс перестал приносить радость, потому я всячески стала его избегать».
Спустя два года после рождения первого ребенка Эбби из-за интимных проблем начала страдать от депрессии и тревоги. А когда они с партнером решили завести второго ребенка, ситуация осложнилась еще сильнее. «Мой муж — удивительный человек, но практически полное отсутствие секса в отношениях, естественно, все осложнило, — пояснила она. — Он перестал меня привлекать из-за постоянного ожидания боли, мне потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя более-менее комфортно. Когда мы решили завести второго ребенка, стали чаще пытаться, но у меня начала идти кровь».
В 2019 году женщина решительно настроилась решить эту проблему и в течение двух месяцев добивалась получения направления на операцию. В списке ожидания она находилась практически год. Летом 2020 года ей, наконец, прооперировали влагалище. Восстановившись после процедуры, Эбби признается, что впервые за долгое время начала чувствовать себя потрясающе: «Моя самооценка заметно выросла, отношения улучшились. Восстановление заняло около трех дней, и с тех пор у меня больше нет никаких проблем с сексом!».
Фото: defreepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!