Истерики, ревность и агрессия: нумеролог об отношениях Гуфа и Кети Топурии

Но нумеролог Ольга Перцева рассказала порталу WMJ.ru, что на самом деле рэпер просто не может забыть экс-супругу Айзу, поскольку она и Кети очень похожи характерами.

Эксперт считает, что Гуф и Кети быстро расстанутся из-за взаимных обид и скандалов, причем, возможно, не обойдется и без рукоприкладства и последующей мести друг другу. «Разрыв неизбежен, инициирует его Кети, которая очень независима энергетически и не может без истерик. Она поссорится с Гуфом однажды и уйдет, а он не побежит за ней вслед, будет ждать, что все решится само собой. В целом таким людям не стоит строить отношения, такие сочетания всегда приводят к сильной обоюдной боли, мести и тяжелым воспоминаниям, которые, кстати, они не смогут просто стереть», — заявила Ольга.

Фото: Instagram