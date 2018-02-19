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Истерики, ревность и агрессия: нумеролог об отношениях Гуфа и Кети Топурии

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Фото из Instagram Кети Топурии
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Не так давно рэпер Гуф и певица Кети Топурия наконец рассекретили свой роман, но будет ли он счастливым и долгим?

Слухи о бурном романе хип-хоп-исполнителя Гуфа и солистки группы «А'Студио» Кети Топурии ходили еще с начала прошлого года и лишь усилились, когда девушка призналась, что рассталась с мужем Львом Гейхманом. Оказалось, что Кети действительно влюблена в Алексея Долматова (настоящее имя Гуфа — прим. ред.) — на днях звезды наконец опубликовали совместное фото в Instagram.

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Публикация от @ therealguf

Но нумеролог Ольга Перцева рассказала порталу WMJ.ru, что на самом деле рэпер просто не может забыть экс-супругу Айзу, поскольку она и Кети очень похожи характерами.

Эксперт считает, что Гуф и Кети быстро расстанутся из-за взаимных обид и скандалов, причем, возможно, не обойдется и без рукоприкладства и последующей мести друг другу. «Разрыв неизбежен, инициирует его Кети, которая очень независима энергетически и не может без истерик. Она поссорится с Гуфом однажды и уйдет, а он не побежит за ней вслед, будет ждать, что все решится само собой. В целом таким людям не стоит строить отношения, такие сочетания всегда приводят к сильной обоюдной боли, мести и тяжелым воспоминаниям, которые, кстати, они не смогут просто стереть», — заявила Ольга.

Фото: Instagram

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