Ирина Лобачева призналась, что давно замужем за фигуристом на 16 лет моложе себя

«Да, мы с Ваней официально зарегистрировали брак. Причем еще 4 августа. А до этого год вместе прожили. Именно Иван настоял, чтобы мы пошли в загс. С его стороны это был очень правильный жест, который я, конечно, оценила. Хотел показать, что он настоящий мужчина и таким образом берет ответственность за свою женщину, то есть за меня», — заявила Лобачева в интервью «Экспресс-газете».

Ирина добавила, что ее 14-летний сын Мартин от брака с Ильей Авербухом поначалу с опаской и ревностью относился к Ивану, но в конце концов принял мужчину. Напомним, фигуристка также долго жила в гражданском браке с актером Дмитрием Марьяновым, который скончался в прошлом году.

Фото: Global Look Press, Vk.com