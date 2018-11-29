Ирина Дубцова устала от ухаживаний женатых поклонников

36-летняя Ирина Дубцова никогда не страдала от недостатка мужского внимания. В Сети часто возникают слухи о романах популярной певицы, но откровенно рассказывать о личной жизни Ирина не спешит. В недавнем интервью порталу Peopletalk Дубцова пожаловалась на своих «ухажеров».
«Последний месяц я говорю подружкам: «Еще раз ко мне подойдет какой-нибудь женатый мужик, получит с ноги». Ну потому что отвалите от меня, ну вот правда, отвалите! Не подходите ко мне, женатые мужики! Недавно один поклонник жаловался: «У меня все плохо, я почти развелся». Но «почти» не бывает. Бывает так: либо ты женат, либо не женат. Среднего не дано. Женатые мужчины, до свидания! Потому что как-то слишком много их вокруг меня. Они меня достали. А неженатого мужчину в этом возрасте встретить очень сложно. Да и тем более, если мужчина мой ровесник и старше и он в свои 36 + не женат и никогда не был, это повод задуматься», — заявила Ирина.
Певица отметила, что ее избранник должен быть добрым и снисходительным, иметь хорошее чувство юмора, а также быть сильнее ее: «Со мной не нужно соревноваться. Мне встречались такие люди, которые пытались со мной соревноваться. Это крест. Это провал… У него даже мыслей не должно возникать о том, что я что-то могу лучше него».
За плечами Ирины Дубовой один брак — в 2004 году певица вышла замуж за солиста группы Plazma Романа Черницына,, а спустя четыре года пара развелась. При этом бывшим супругам удалось сохранить теплые дружеские отношения ради сына Артема. «Нам дружить гораздо круче, чем быть парой. В общем, как мы с дружбы начинали, так мы к дружбе и вернулись», — отметила Ирина.
Фото: Instagram
Видео: Youtube/ИРИНА ДУБЦОВА
Текст: Наталья Емельянова