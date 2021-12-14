«И вспыхнет пламя»: сексолог рассказала о пользе занятий любовью после 55 лет

Регулярная половая активность в зрелом возрасте как бы позволяет организму «понимать», что жизнь продолжается, несмотря на практическую неспособность завести и воспитать детей. В том числе из-за отсутствия страха перед нежелательной беременностью позволяет партнерам раскрепоститься и разнообразить секс.

Королева не отрицает помех, связанных с возрастом, но отмечает, что достижения современной медицины и психотерапии способны решить проблемы потенции или либидо и увеличить сексуальное влечение опытных любовников.