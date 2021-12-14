«И вспыхнет пламя»: сексолог рассказала о пользе занятий любовью после 55 лет
По ее мнению, в 55-60 лет необходимо заниматься сексом, поскольку человек получит не только приятные составляющие процесса, но и пользу для здоровья. Например, регулярная половая жизнь улучшает общее самочувствие и продлевает срок биологической жизни. «Секс улучшает работу всего организма, человек лучше выглядит, у него стабилизируется гормональный фон, а также оказывает отличное психологическое эффективное воздействие: улучшается настроение как у мужчин, так и женщин, человек чувствует себя более счастливым», — объяснила Алия Королева в беседе с «Пятым каналом».
Регулярная половая активность в зрелом возрасте как бы позволяет организму «понимать», что жизнь продолжается, несмотря на практическую неспособность завести и воспитать детей. В том числе из-за отсутствия страха перед нежелательной беременностью позволяет партнерам раскрепоститься и разнообразить секс.
Королева не отрицает помех, связанных с возрастом, но отмечает, что достижения современной медицины и психотерапии способны решить проблемы потенции или либидо и увеличить сексуальное влечение опытных любовников.
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