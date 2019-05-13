Глазами влюбленного: Константин Богомолов показал нежные фотографии Ксении Собчак

«Как всегда стильная и красивая», «Она везде у Константина. Он счастлив, друзья. Мы это чувствуем. Пусть только посмеет сказать, что это не так.... », «Константин безнадежно влюблен. И судя по всему его чувства взаимны. Будьте счастливы вместе», — обсуждают подписчики.