Глазами влюбленного: Константин Богомолов показал нежные фотографии Ксении Собчак

Несколько дней назад Ксения Собчак и Константин Богомолов отправились в Италию. Позже к ним присоединился сын Ксении, ее подруги тоже оказались рядом. Однако на фото и видео в блоге Константина — лишь Она.
«Как всегда стильная и красивая», «Она везде у Константина. Он счастлив, друзья. Мы это чувствуем. Пусть только посмеет сказать, что это не так.... », «Константин безнадежно влюблен. И судя по всему его чувства взаимны. Будьте счастливы вместе», — обсуждают подписчики.
Ни Ксения Собчак, ни Константин Богомолов не комментируют свои отношения.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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