Фотогеничный кот-купидон познакомил британца и американку в Интернете
Молодые люди состояли в тематической группе в Facebook для любителей котов под названием This Cat is Chonky. 29-летний парень поделился в сообществе фотографией, на которой он держал в руках любимого кота. 26-летняя Анна Хози оставила комментарий под постом и назвала снимок милым.
Brit engaged to woman he flew to US to meet after she liked pic with his cat https://t.co/IMNOBZGuWC— The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 3, 2020
В ответ мужчина написал американке, завязалась переписка. Через два месяца Адам прилетел в США, чтобы увидеть подругу. Через год после знакомства в Интернете пара обручилась. Анна, жившая в Чикаго, переехала к жениху в квартиру в Илинге, Западный Лондон.
«В день нашего знакомства я просто сидела в Сети и читала всякое. Тут мне встретилась очаровательная фотография с котом. Я подумала: «О, он такой милый », поэтому решила прокомментировать пост. На следующий день Адам написал, что я тоже очень мила. Он сразу же рассказал, что приедет в США», - уточнила невеста.
По словам девушки, она чувствовала, что британец станет ее мужем. «Наш первый телефонный звонок длился пять часов. Мы просто оказались людьми со схожими интересами. Я помню, как говорила друзьям: «Не знаю почему, но чувствую, что выйду за него замуж», - продолжила американка. Пара планирует пожениться в Лондоне. Вместе с девушкой в Великобританию переедет и ее кот Кидден.
Фото: pexels.com
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