Фотогеничный кот-купидон познакомил британца и американку в Интернете

«В день нашего знакомства я просто сидела в Сети и читала всякое. Тут мне встретилась очаровательная фотография с котом. Я подумала: «О, он такой милый », поэтому решила прокомментировать пост. На следующий день Адам написал, что я тоже очень мила. Он сразу же рассказал, что приедет в США», - уточнила невеста.

По словам девушки, она чувствовала, что британец станет ее мужем. «Наш первый телефонный звонок длился пять часов. Мы просто оказались людьми со схожими интересами. Я помню, как говорила друзьям: «Не знаю почему, но чувствую, что выйду за него замуж», - продолжила американка. Пара планирует пожениться в Лондоне. Вместе с девушкой в Великобританию переедет и ее кот Кидден.