Фолловеры Виктории Бони уверены, что она увлеклась наследным принцем Дубая

Виктория Боня предпочитает не распространяться о своей личной жизни после того, как рассталась с Алексом Смерфитом. Однако телеведущая не раз намекала, что уже не одинока. Поначалу поклонники были уверены, что Боня закрутила роман с известным футболистом Маруаном Феллайни.

Но Виктория никак не комментировала домыслы подписчиков, а на днях и вовсе опубликовала в своем микроблоге снимок другого мужчины. «Кто этот парень?» — подписала кадр Виктория (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).