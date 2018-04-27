Фолловеры Виктории Бони уверены, что она увлеклась наследным принцем Дубая

Виктория Боня предпочитает не распространяться о своей личной жизни после того, как рассталась с Алексом Смерфитом. Однако телеведущая не раз намекала, что уже не одинока. Поначалу поклонники были уверены, что Боня закрутила роман с известным футболистом Маруаном Феллайни.
Но Виктория никак не комментировала домыслы подписчиков, а на днях и вовсе опубликовала в своем микроблоге снимок другого мужчины. «Кто этот парень?» — подписала кадр Виктория (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фолловеры тут же узнали «этого парня» — им оказался молодой арабский принц Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. На данный момент он является одним из самых завидных холостяков мира. Аль Мактум баснословно богат и сказочно красив, имеет хорошее образование, ведет активный образ жизни и пишет стихи.
Интернет-пользователи принялись выдвигать свои версии: «Хороший вкус. Я бы тоже не смогла отказать принцу», «Ты его цепляешь?», «Следующий муж Виктории». Многие с нетерпением ждут, когда Боня наконец расскажет, почему опубликовала фото Хамдана.
Фото: Instagram