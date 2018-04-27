Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Фолловеры Виктории Бони уверены, что она увлеклась наследным принцем Дубая

1 / 9
Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум (фото из Instagram Виктории Бони)
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Интернет-пользователи считают, что 38-летняя Виктория Боня закрутила страстный роман с 33-летним принцем Дубая Хамданом ибн Мохаммедом.

Виктория Боня предпочитает не распространяться о своей личной жизни после того, как рассталась с Алексом Смерфитом. Однако телеведущая не раз намекала, что уже не одинока. Поначалу поклонники были уверены, что Боня закрутила роман с известным футболистом Маруаном Феллайни.

Но Виктория никак не комментировала домыслы подписчиков, а на днях и вовсе опубликовала в своем микроблоге снимок другого мужчины. «Кто этот парень?» — подписала кадр Виктория (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры тут же узнали «этого парня» — им оказался молодой арабский принц Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум. На данный момент он является одним из самых завидных холостяков мира. Аль Мактум баснословно богат и сказочно красив, имеет хорошее образование, ведет активный образ жизни и пишет стихи.

Интернет-пользователи принялись выдвигать свои версии: «Хороший вкус. Я бы тоже не смогла отказать принцу», «Ты его цепляешь?», «Следующий муж Виктории». Многие с нетерпением ждут, когда Боня наконец расскажет, почему опубликовала фото Хамдана.

Фото: Instagram

Гороскоп