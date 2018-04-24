Фокусник Сергей Сафронов тайно сыграл свадьбу с беременной подругой

Сегодня, 26 апреля, стало известно о тайной свадьбе известного иллюзиониста Сергея Сафронова. Свою избранницу — ассистентку трио братьев Сафроновых, 29-летнюю Екатерину — он скрывал даже от родственников, и представил ее миру уже беременной.
В своем блоге мужчина опубликовал фото из романтического путешествия, сопроводив его трогательным хештегом.
«После развода я начал гулять, выпивать. Но быстро понял, что холостяцкая жизнь не для меня. Присмотрелся к Кате, появилась симпатия. И как- то на гастролях излил душу: "Я свободен. Чувствую — пропадаю. Если дашь шанс, то сделаю тебя счастливой…" Между прочим, два месяца набирался храбрости, чтобы сказать это», — признался Сергей «СтарХиту». Уже летом мужчина взял в ипотеку двухкомнатную квартиру за 8 миллионов рублей, чтобы свить новое семейное гнездышко.
«Я если встречаюсь, то только с серьезными намерениями. Так в октябре прошлого года заявил: "Хочу от тебя детей". Катерина улыбнулась: "Приятно, раньше такого мне никто не говорил"», — пояснил он. Предложение любимой он сделал 11 сентября, в день ее рождения.
С Марией, первой женой и матерью своих детей, Сергей расстался в апреле прошлого года, оставив ей и двоим детям квартиру. Забыв ссоры и ревность, пара поддерживает дружеские отношения.
«Маша героиня! Я ей так сильно благодарен за наших деток. Какой труд воспитывать их и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо... Наши что-то понимают, что-то еще нет. Но видно, как они стараются. Сегодня был очень тяжелый и насыщенный день. Ведь я приехал ненадолго. И хочется успеть все посмотреть. Они держались молодцом, за что получили подарки. Деток нужно поощрять за хорошее поведение. Хотя, когда я был маленьким, у меня всего этого не было. И мы с Машей решили, что будем баловать и давать деткам все, чего не было у нас. Не знаю правильно это или нет. Но я рад видеть их счастливыми. Берегите свое счастье. Оно рядом», — писал он о семье.
Бывшая жена фокусника не завидует семейному счастью бывшего мужа: она тоже обрела свою любовь.
Фото: instagram