Фокусник Сергей Сафронов тайно сыграл свадьбу с беременной подругой

С Марией, первой женой и матерью своих детей, Сергей расстался в апреле прошлого года, оставив ей и двоим детям квартиру. Забыв ссоры и ревность, пара поддерживает дружеские отношения.

«Маша героиня! Я ей так сильно благодарен за наших деток. Какой труд воспитывать их и объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо... Наши что-то понимают, что-то еще нет. Но видно, как они стараются. Сегодня был очень тяжелый и насыщенный день. Ведь я приехал ненадолго. И хочется успеть все посмотреть. Они держались молодцом, за что получили подарки. Деток нужно поощрять за хорошее поведение. Хотя, когда я был маленьким, у меня всего этого не было. И мы с Машей решили, что будем баловать и давать деткам все, чего не было у нас. Не знаю правильно это или нет. Но я рад видеть их счастливыми. Берегите свое счастье. Оно рядом», — писал он о семье.

Бывшая жена фокусника не завидует семейному счастью бывшего мужа: она тоже обрела свою любовь.

Фото: instagram