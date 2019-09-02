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Евгений Цыганов опубликовал нежное фото с Юлией Снигирь

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Фото: Instagram Юлии Снигирь

Евгений Цыганов поделился личной фотографией в блоге.

«Black & White», — написал он.

«Наконец то....», «Красивые», «Очень красивые», «Космические», «Вы очень красивая пара», «Пусть всегда у Вас, будет любовь, счастье и здоровье», — обсуждают в комментариях.

Сейчас пара находится на 76-м Венецианском кинофестивале. Юлия позирует в вечерних нарядах, а Евгений — снимает ее на видео.

Напомним, что тайный роман Юлии Снигирь с оставившим семью Евгением Цыгановым долго будоражил общественность. Пара подтвердила свои отношения, выйдя в свет вместе осенью прошлого года. Они воспитывают общего сына Федора, который стал первым для Снигирь и восьмым для Цыганова.

Семерых детей актеру родила актриса Ирина Леонова, с которой он состоял в фактическом браке. Евгений общается и со старшими детьми, периодически показывая фото с ними в соцсетях.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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