Евгений Цыганов опубликовал нежное фото с Юлией Снигирь

«Black & White», — написал он.
«Наконец то....», «Красивые», «Очень красивые», «Космические», «Вы очень красивая пара», «Пусть всегда у Вас, будет любовь, счастье и здоровье», — обсуждают в комментариях.
Сейчас пара находится на 76-м Венецианском кинофестивале. Юлия позирует в вечерних нарядах, а Евгений — снимает ее на видео.
Напомним, что тайный роман Юлии Снигирь с оставившим семью Евгением Цыгановым долго будоражил общественность. Пара подтвердила свои отношения, выйдя в свет вместе осенью прошлого года. Они воспитывают общего сына Федора, который стал первым для Снигирь и восьмым для Цыганова.
Семерых детей актеру родила актриса Ирина Леонова, с которой он состоял в фактическом браке. Евгений общается и со старшими детьми, периодически показывая фото с ними в соцсетях.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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