Евгений Цыганов опубликовал нежное фото с Юлией Снигирь

«Наконец то....», «Красивые», «Очень красивые», «Космические», «Вы очень красивая пара», «Пусть всегда у Вас, будет любовь, счастье и здоровье», — обсуждают в комментариях.

Сейчас пара находится на 76-м Венецианском кинофестивале. Юлия позирует в вечерних нарядах, а Евгений — снимает ее на видео.