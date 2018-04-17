Это взаимно! Ольга Бузова увлеклась хоккеистом Александром Радуловым

На днях известный российский хоккеист Александр Радулов прилетел из США в Россию всего на пару дней, чтобы отметить день рождения коллеги и давнего друга Ильи Ковальчука. Он не упустил возможности пофлиртовать с певицей Ольгой Бузовой, также присутствовавшей на вечеринке.

Как сообщает портал Life.ru, Александр и Ольга не сводили друг с друга заинтересованных взглядов и долго о чем-то беседовали.