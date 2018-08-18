Это взаимно: Кети Топурия публично призналась Гуфу в любви

Слухи о романе Кети Топурии и Гуфа ходят уже больше года. Именно из-за новых чувств певица рассталась с мужем, уверяют светские сплетники. Пара постоянно подогревает интерес публики. В мае Гуф прилюдно признался в любви к Кети. Сегодня ночью певица ответила ему взаимностью.
В одном из ночных клубов Миконоса Кети записала короткое послание и опубликовала его в разделе «сториз» Instagram около полуночи. «Все равно только тебя люблю», — нараспев протянула Топурия.
С супругом, бизнесменом Львом Гейхманом, певица рассталась в прошлом году. Пара сохранила дружеские отношения ради общей дочери.
Фото и видео: instagram