45-летняя оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу объявила в своем блоге The Goop, что приняла предложение руки и сердца от возлюбленного, 46-летнего телепродюсера Брэда Фэлчака.

Слухи о помолвке Гвинет Пэлтроу и ее давнего бойфренда Брэда Фэлчака ходили еще в прошлом году. На днях они были подтверждены самой актрисой — она написала большую статью для своего журнала The Goop, где заявила, что они с Брэдом совершенно счастливы.

Гвинет опубликовала в своем Instagram красивое черно-белое фото с новоиспеченным женихом, и поклонники принялись поздравлять пару. Звезда пока не сообщила, когда состоится торжество. Мы уверены, что свадьба будет грандиозной!