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Любовь и секс
Сегодня в 12:20
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Это любовь? Что на самом деле движет девушками, которые встречаются с женатыми мужчинами

Одни женщины сразу прекращают общение с мужчинами, в паспортах которых заметили штамп о регистрации брака, тогда как другие не пугаются семейного положения возлюбленного и готовы сидеть, скажем так, на скамье запасных. Что же на самом деле подталкивает представительниц прекрасного пола соглашаться на роль любовницы, ответили психологи.
Это любовь? Что на самом деле движет девушками, которые встречаются с женатыми мужчинами

По мнению специалистов, некоторыми женщинами движет страх одиночества. В большей степени именно по этой причине они соглашаются встречаться даже с семейным мужчиной. Для них не столько важно, какой избранник рядом, а главное — его наличие.

Также допущение такого рода отношений зависит от воспитания. Если в детстве девушке приходилось постоянно соревноваться, бороться, чтобы добиваться расположения и похвалы родителей, в личной жизни они тоже будут придерживаться данной линии поведения. То есть они не ищут свободных мужчин, а предпочитают связь с женатиком — это своего рода спортивный интерес.

С более ранним возрастом связаны проблемы с привязанностью, которые могли спровоцировать психологическую травму. Второстепенную роль выбирают себе те женщины, которые боятся быть отвергнутыми и ощутить боль. Будучи любовницей женатика, девушка полагает, что вся власть в этих отношениях в её руках, пишет life.

К тому же не все представительницы прекрасного пола стремятся надеть белое платье и пойти под венец, а такой исход весьма вероятен во взаимных отношениях. Поэтому ряд женщин предпочитает удовлетворять свои потребности с мужчиной, которому не надо варить борщи, что связано с неготовностью брать на себя ответственность и обязанности жены. Кстати, секс без обязательств рассматривают и те девушки, которых не удовлетворяет собственный партнер.

Фото: freepik.com

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