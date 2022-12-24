Эротический ритуал: как загадать на Новый год мужчину, чтобы он точно появился
Сексолог Фёдорова раскрыла секреты эротического ритуала для привлечения мужчины.
Фото: от freepic.diller на Freepik
Говорят, желание, загаданное под Новый год, обязательно исполняется, но существует также справедливая точка зрения, что для воплощения мечты одних мыслей недостаточно, нужны действия. По словам ведущего секс-тренера Москвы и эксперта по сексуальным отношениям Екатерины Федоровой, больше 50% девушек загадывают 31 декабря любовь, здоровые отношения и, ключевое – «выйти замуж». Эксперт предложила одиноким девушкам в ночь перед наступлением 2023 года провести специальный ритуал, который поможет и интересно встретить Новый год, и, наконец, сделать так, чтобы ваше желание исполнилось. Для этого, за пару часов до курантов Екатерина Федоров рекомендует, в первую очередь, принять расслабляющую ванну. Важное условие – в ней должно быть много соли, не скупитесь – высыпьте килограмм. Так вам удастся избавиться от напряжения и смыть с себя все переживания уходящего года. Предварительно украсьте ванну – расставьте ароматные свечи и декоративные предметы. После расслабляющей процедуры выпейте немного шампанского с любимыми легкими закусками и отправляйтесь в спальню. Загадайте свое желание. Секс-тренер предлагает прописать на листке, какого именно мужчину вы хотите притянуть в свою жизнь, пишите максимально подробно, не упуская детали. Также пропишите и визуализируйте, каким должен быть ваш идеальный секс с этим партнером. Далее возьмите жидкий вибратор хорошего качества (например, фирмы Intt или Shunga) и нанесите его на область клитора. Когда появится приятная, возбуждающая пульсация, закрывайте глаза и в красках переживайте опыт идеального секса с идеальным мужчиной, о котором вы мечтаете. Представляйте его горячий язык на вашем клиторе. Ласкайте себя и воображайте, будто это он прикасается к вашей груди, а не вы. Затем, по словам Екатерины Федоровой, можно воспользоваться вибратором: здесь подойдут вибраторы Satisfyer, Womanizer, активно стимулирующие область клитора без проникновения, либо любой другой вибратор, который нравится вам.
Доведите себя до самого яркого оргазма, четко визуализируя, что это ваш будущий муж, партнер. Не забывайте снабжать его как можно большим количеством подробностей. После того как вы испытаете свой самый сильный и мощный оргазм, вы можете еще раз перечитать то, что вы написали, свой образ идеального мужчины, и сжечь листок. И вот вы уже готовы встречать Новый год. С загаданным желанием.
Екатерина Федорова
Ведущий секс-тренер Москвы, эксперт по сексуальным отношениям и основательница онлайн-магазина fedorova-shop.ru
В бой курантов Екатерина Федорова советует закрыть глаза и снова пережить удовольствие от оргазма и испытанного вами ощущения исполненного желания, «это будет самый яркий и нестандартный способ встретит Новый год и зарядиться позитивными эмоциями», - уверена специалист.