Эксперт по языку тела раскрыла правду об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
По мнению специалиста, с тех пор как они полюбили друг друга много лет назад, 38-летние герцог и герцогиня Кембриджские работают над отношениями. Она добавила, что Уильяма, скорее всего, очаровало озорное чувство юмора Кейт. Пара разделяет любовь к спорту и природе и не боится небольшого дружеского соревнования друг с другом.
Джуди считает, что за годы отношений пара создала неплохие комедийные двойные роли, и позирование для шутливых снимков на Играх Содружества 2014 года в Глазго — тому подтверждение. «Семья всегда использовала язык тела, предполагающий гармонию и единомыслие в любой момент», — подчеркнула психолог.
По словам Джуди, Уильям и Кейт, похоже, заключили договор, чтобы избегать любых неловких ситуаций. Однако в начале их связи иногда мелькали «сигналы спонтанной близости», которые были «не столько о голливудской страсти, сколько о ценности игривого влечения».
Члены королевской семьи понимают юмор друг друга и не боятся смеяться на публике.
Они вышли в одинаковых шляпах во время визита в Пакистан в 2019 году, что может говорить о «двойном, зеркальном языке тела и общем юморе».
Джеймс также видит признаки «близости, уединения и сексуального влечения». «То, как она смотрит ему в рот, когда герцогиня говорит с ним, предполагает сильное, лестное влечение», — резюмировала она.
Фото: Instagram/@kensingtonroyal
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