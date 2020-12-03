Эксперт по языку тела раскрыла правду об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма

По словам Джуди, Уильям и Кейт, похоже, заключили договор, чтобы избегать любых неловких ситуаций. Однако в начале их связи иногда мелькали «сигналы спонтанной близости», которые были «не столько о голливудской страсти, сколько о ценности игривого влечения».

Члены королевской семьи понимают юмор друг друга и не боятся смеяться на публике.

Они вышли в одинаковых шляпах во время визита в Пакистан в 2019 году, что может говорить о «двойном, зеркальном языке тела и общем юморе».