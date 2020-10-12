Эксперт объяснила, почему многие мужчины не знают, как доставить удовольствие женщинам

Также Надя добавляет, что многие мужчины привыкли воспринимать женщин через призму объективации, что автоматически ухудшает их способность интерпретировать и даже распознавать уровень возбуждения своей партнерши. «Пока мы воспитываем мальчиков в культуре, которая рассматривает девочек как сосуды для узаконивания их мужественности, мы не можем ожидать, что они вырастут в мужчин, которые знают хоть что-то о телах женщин и о том, как эти тела устроены», – пояснила она, добавив, что до тех пор пока представители сильной половины человечества не начнут интересоваться тем, как хочет женщина, они не научатся доставлять ей истинное наслаждение.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!