Эксперт объяснила, почему многие мужчины не знают, как доставить удовольствие женщинам
Эксперт рассказала британскому онлайн-порталу https://www.thesun.co.uk/fabulous/12901793/sexpert-blokes-clueless-turn-women-on/, что на каждого парня, который ей пишет в директ Instagram, что у него никогда не было женщины, имитирующей оргазм, она получает сообщение от женщины, признающейся, что ее муж, с которым она в браке 10 лет, никогда не доводил ее до кульминации в постели. И что характерно, только 39% молодых людей, опрошенных в исследовании, опубликованном в BMJ Open, объясняют, что в качестве основного учебного пособия по сексуальному воспитанию они использовали порно.
Также Надя добавляет, что многие мужчины привыкли воспринимать женщин через призму объективации, что автоматически ухудшает их способность интерпретировать и даже распознавать уровень возбуждения своей партнерши. «Пока мы воспитываем мальчиков в культуре, которая рассматривает девочек как сосуды для узаконивания их мужественности, мы не можем ожидать, что они вырастут в мужчин, которые знают хоть что-то о телах женщин и о том, как эти тела устроены», – пояснила она, добавив, что до тех пор пока представители сильной половины человечества не начнут интересоваться тем, как хочет женщина, они не научатся доставлять ей истинное наслаждение.
Фото: depositphotos
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