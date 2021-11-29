Эксперт объяснил, какие качества мужчины ценят в женщинах и почему

По словам эксперта, самой интересующей мужчин частью тела женщин оказались ноги. «Большинство любят ноги, ягодицы. Но некоторые помешаны на груди. Это во многом зависит от детских впечатлений. Конечно, есть такие исследования, но это процентов 30 отдают предпочтение груди. Большинство фиксируются на ногах. Они должны быть длинные, стройные», — заявил он в беседе с «Пятым каналом».

Предпочтения мужчин основываются на детских впечатлениях, потому совершенно индивидуальны, отметил Полеев. Формирование вкуса сказывается и на отношении к женщинам: одни обращают внимание на руки, а другие — на глаза. «Это, безусловно, детские какие-то впечатления, ранние. Мы не можем выбирать. У женщин это еще сложнее. Есть женщины, которые вообще любят только руки, и не важно, какой ты внешности, или глаза», — подчеркнул сексолог.