Меньше слов, больше дела: эксперт рассказал, как правильно очаровывать мужчину

Кроме того, чтобы вызвать интерес у мужчины, представительницы прекрасного пола нередко подчеркивают фигуру с помощью одежды и уделяют внимание частям тела, оголяя их. Очевидно, что женщины, которые более раскрепощенно одеваются и демонстрируют себя, пользуются большим вниманием у мужчин, отметила Светлана Пешенькова.

Определенные позы также указывают на готовность дамы к знакомству. «Если наши ноги скрещены и свисающая нога направлена к собеседнику, то это тоже считывается как благосклонность, как возможность продолжения диалога, ухаживаний», — объяснила специалист и отметила, что немаловажен и тактильный контакт с собственным телом. Это могут быть прикосновения или поглаживания талии, бедер.

Для привлечения кавалеров следует применять перечисленные способы, заранее прорепетировав жесты дома перед зеркалом, заключила Пешенькова.