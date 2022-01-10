Меньше слов, больше дела: эксперт рассказал, как правильно очаровывать мужчину
В первую очередь признаком кокетства со стороны женщины становится игра с волосами. Например, она может задумчиво накручивать на палец локон, убирать прядь за ухо и поправлять небрежным движением прическу. «Как правило, женщина бессознательно в присутствии мужчины, который ей нравится, делает такие жесты. Встряхивает волосами, особенно если они длинные. Это демонстрация животного признака, что я самка, которая готова к романтическому периоду. Здесь мы далеко от животных не уходим», — уточнила эксперт в беседе с Пятым каналом.
Кроме того, чтобы вызвать интерес у мужчины, представительницы прекрасного пола нередко подчеркивают фигуру с помощью одежды и уделяют внимание частям тела, оголяя их. Очевидно, что женщины, которые более раскрепощенно одеваются и демонстрируют себя, пользуются большим вниманием у мужчин, отметила Светлана Пешенькова.
Определенные позы также указывают на готовность дамы к знакомству. «Если наши ноги скрещены и свисающая нога направлена к собеседнику, то это тоже считывается как благосклонность, как возможность продолжения диалога, ухаживаний», — объяснила специалист и отметила, что немаловажен и тактильный контакт с собственным телом. Это могут быть прикосновения или поглаживания талии, бедер.
Для привлечения кавалеров следует применять перечисленные способы, заранее прорепетировав жесты дома перед зеркалом, заключила Пешенькова.
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