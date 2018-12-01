Экс-возлюбленный Настасьи Самбурской вышел в свет с новой девушкой

24-летний певец IVAN (настоящее имя Александр Иванов — прим.ред.) известен не только благодаря своему музыкальному таланту и участию в «Евровидении-2016», но и благодаря громкому роману с эпатажной актрисой Настасьей Самбурской, который завершился еще два года назад.

На церемонии вручения премии «Нового радио», прошедшей в московском Crocus City Hall 30 ноября, рыжеволосый артист появился с очаровательной брюнеткой. Пара не стеснялась демонстрировать теплые отношения перед многочисленными объективами фотокамер.