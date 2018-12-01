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Экс-возлюбленный Настасьи Самбурской вышел в свет с новой девушкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Иванов со спутницей

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Рыжеволосый рок-певец IVAN появился с возлюбленной на церемонии вручения премии «Нового радио».

24-летний певец IVAN (настоящее имя Александр Иванов — прим.ред.) известен не только благодаря своему музыкальному таланту и участию в «Евровидении-2016», но и благодаря громкому роману с эпатажной актрисой Настасьей Самбурской, который завершился еще два года назад.

На церемонии вручения премии «Нового радио», прошедшей в московском Crocus City Hall 30 ноября, рыжеволосый артист появился с очаровательной брюнеткой. Пара не стеснялась демонстрировать теплые отношения перед многочисленными объективами фотокамер.

Александр Иванов со спутницей

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Однако певец придерживается правила «счастье любит тишину», поэтому имя возлюбленной осталось в секрете. Более того, в Instagram музыканта также нет фотографий с загадочной брюнеткой.

Стоит отметить, что несмотря на расставание, Настасья Самбурская и Александр Иванов сохранили дружеские отношения: «Расстались, можно сказать, хорошо. Мы решили, что для нас обоих так будет лучше. Сейчас мы дружим, переживаем друг за друга, интересуемся, что у кого происходит в жизни». Артисты работают с одним продюсером, поэтому часто встречаются в продюсерском центре Виктора Дробыша.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram

Видео: Youtube/Eurovision Song Contest

Текст: Наталья Емельянова

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