Джуд Лоу готовится к свадьбе с психологом из Нью-Йорка
Инсайдеры рассказали британской газете The Sun, что на днях Джуд Лоу попросил свою возлюбленную, психолога Филиппу Коэн, стать его женой, конечно, девушка ответила согласием.
Говорят, Филиппа покорила голливудского сердцееда прежде всего тем, что она очень далека от мира шоу-бизнеса. Мисс Коэн — кандидат психологических наук с собственной успешной практикой в Нью-Йорке. Кроме того, она ладит с пятью детьми бойфренда и с удовольствием выгуливает его собак, пока актер находится на съемках.
Напомним, Джуд Лоу шесть лет был женат на своей коллеге Сэди Фрост, которая родила ему троих детей (еще двое малышей появились у актера от случайных подружек). Также Джуд долго встречался с Сиенной Миллер, которой изменил с няней своих детей.
Фото: Global Look Press, Instagram