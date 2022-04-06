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Любовь и секс
Сегодня в 15:00
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Двойная игра: как ведет себя женщина, у которой появился любовник

Принято считать, что связи на стороне более характерны для представителей сильного пола. Все же мужчины по своей природе полигамны, потому не каждый хранит верность своей партнерше. Между тем женщины ровно также могут изменять своим супругам. Как об этом узнать, объясняет психолог и сексолог Александра Миллер.
Двойная игра: как ведет себя женщина, у которой появился любовник

В первую очередь станут заметны перемены во внешнем виде женщины. Если ей понравился новый мужчина, она будет стремиться выглядеть привлекательно и сексуально. Изменения коснутся привычного гардероба, прически, а также внутреннего ощущения себя.

Плюс ко всему о любовнике свидетельствуют резкие перемены в настроении. Например, девушка была постоянно уставшая, грустная, отстраненная, а потом резко стала энергичней, веселее, позитивнее, добрее и жизнерадостнее. У нее вдруг появились планы в свободное время, хотя раньше предпочитала больше находиться дома. В этом случае часто встречаются отмазки про встречи с подружками, шоппинг, задержки на работе и срочных командировках.

Обычно мужчины, когда ухаживают за женщинами, стараются сделать им приятное и дарят цветы, подарки. Поэтому самым явным признаком двойной жизни, пожалуй, считается появление презентов, пишет Life.

Фото: freepik.com

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