Двойная игра: как ведет себя женщина, у которой появился любовник

В первую очередь станут заметны перемены во внешнем виде женщины. Если ей понравился новый мужчина, она будет стремиться выглядеть привлекательно и сексуально. Изменения коснутся привычного гардероба, прически, а также внутреннего ощущения себя.

Плюс ко всему о любовнике свидетельствуют резкие перемены в настроении. Например, девушка была постоянно уставшая, грустная, отстраненная, а потом резко стала энергичней, веселее, позитивнее, добрее и жизнерадостнее. У нее вдруг появились планы в свободное время, хотя раньше предпочитала больше находиться дома. В этом случае часто встречаются отмазки про встречи с подружками, шоппинг, задержки на работе и срочных командировках.

Обычно мужчины, когда ухаживают за женщинами, стараются сделать им приятное и дарят цветы, подарки. Поэтому самым явным признаком двойной жизни, пожалуй, считается появление презентов, пишет Life.