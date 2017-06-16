Как отреагировал бывший возлюбленный Рианны на ее новый роман

Несколько дней назад стало известно имя нового возлюбленного известной певицы Рианны. Им стал миллиардер из Саудовской Аравии Хассан Джамиль, чьи фотографии с певицей облетели все мировые СМИ. Кадры с горячими объятиями и поцелуями у бассейна не прошли мимо бывшего возлюбленного Рианны — рэпера Дрейка. Источник из окружения молодого человека сообщил прессе, что Дрейк, узнав о романе Рианны и Джамиля, пришел в бешенство.

Дрейк и Рианна

«Он сходит с ума от ревности. Дрейк уверен, что он ее не достоин, и не понимает, что вообще Рири могла найти в этом парне. Отношения Дрейка и Рири напоминают качели и поэтому каждый раз, когда он видит ее с кем-то, у него сносит крышу», — рассказал источник.

Напомним, впервые о романе Рианны и Дрейка стало известно в 2014 году. Позже пара взяла достаточно длительный перерыв, а в 2016 году молодые люди попытались воссоединиться. Однако, фотографии Рианны и Хассана Джамиля красноречиво говорят о том, что в новых отношениях певица счастлива и не замечает ничего вокруг себя.