«Дождитесь нашей свадьбы»: Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем возлюбленном

На протяжении двух месяцев Анастасия Волочкова рассказывает своим подписчикам о невероятном счастье и любви, которые ей дарит новый мужчина. Сегодня многие СМИ сообщили о том, что тайный возлюбленный эпатажной балерины рассекречен — его зовут Малик и он работает охранником в Novahoff SPA, постоянным посетителем которого является Волочкова. Мужчину якобы узнала гражданская супруга, с которой Малик пробыл в отношениях десять лет. Анастасию Волочкову возмутили подобные сплетни, поэтому скандально известная балерина записала видеообращение, которое опубликовала «Комсомольская правда».
«Не надо приписывать мне мужчин, которые не имеют ко мне отношения. Если кому-то нравится пиариться на моем имени, то флаг вам в руки. Когда я вам представлю своего настоящего мужчину, вы все удивитесь. Но он точно не является охранником. И ещё одну вещь хочу сказать: мой настоящий любимый человек никого не бросал ради меня. Он никогда не был женат, у него нет детей, он свободный человек», — заявила Волочкова.
Когда любимый рядом и в творческий момент репетиции, забегая в балетный зал поддержать, обнять и заглянув в глаза, посмотреть в душу...🙏🏻 По-прежнему не могу показать его лицо, потому что от его красоты и сексуальности многих недолюбленных и злых теть может переклинить...🤣 А я берегу их нервы, принимая пока на себя удар желчи и ушаты завистливых истеричных комментов.🤣 Завидуйте молча, а мы отдохнем и порадуемся друг другу👍🏼😉❤️🌺💃🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
«На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. Я искренне желаю всем обрести любовь, заниматься своей жизнью и не обращать внимание на людей, которые пишут глупости и пытаются обрести популярность благодаря моему имени. Или устраивая личные разборки со своими бывшими мужчинами, устраивая истерики, приплетая мое имя зачем-то. И не приписывать мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения. А если вы очень хотите увидеть моего мужчину, дождитесь фото с нашей свадьбы!» — цитирует балерину издание.
Стоит отметить, что Анастасия Волочкова задумывается родить ребенка от нового возлюбленного: «Это решение серьезное и серьезный шаг. Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка, никогда нельзя шутить или делать ради пиара, Бог потом очень сильно за это накажет. Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек».
Продолжение правды.💃🏼 Милые дамы, брошенные своими мужчинами, не надо за счет моего имени, которое я создавала годами труда, (за не имением своего собственного),решать свои личные вопросы.😂 Это не поможет. 🤣 Опуская себя на дно...😝 Становитесь такими, чтобы от вас не хотелось бежать мужчинам. И смотреть по сторонам. Мой настоящий любимый человек никогда не был женат. Ему 38 лет и мы счастливы вместе. Приписывая мне своих бывших, вы унижаете себя..😝 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet
Текст: Наталья Емельянова
Фото: instagram