logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Дождитесь нашей свадьбы»: Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем возлюбленном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Анастасии Волочковой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Скандально известная балерина отреагировала на заявление неизвестной девушки, узнавшей в ее бойфренде своего гражданского супруга.

На протяжении двух месяцев Анастасия Волочкова рассказывает своим подписчикам о невероятном счастье и любви, которые ей дарит новый мужчина. Сегодня многие СМИ сообщили о том, что тайный возлюбленный эпатажной балерины рассекречен — его зовут Малик и он работает охранником в Novahoff SPA, постоянным посетителем которого является Волочкова. Мужчину якобы узнала гражданская супруга, с которой Малик пробыл в отношениях десять лет. Анастасию Волочкову возмутили подобные сплетни, поэтому скандально известная балерина записала видеообращение, которое опубликовала «Комсомольская правда».

«Не надо приписывать мне мужчин, которые не имеют ко мне отношения. Если кому-то нравится пиариться на моем имени, то флаг вам в руки. Когда я вам представлю своего настоящего мужчину, вы все удивитесь. Но он точно не является охранником. И ещё одну вещь хочу сказать: мой настоящий любимый человек никого не бросал ради меня. Он никогда не был женат, у него нет детей, он свободный человек», — заявила Волочкова.

«На данный момент я готова только сказать, что это мой любимый мужчина, что мы очень счастливы вместе. Я искренне желаю всем обрести любовь, заниматься своей жизнью и не обращать внимание на людей, которые пишут глупости и пытаются обрести популярность благодаря моему имени. Или устраивая личные разборки со своими бывшими мужчинами, устраивая истерики, приплетая мое имя зачем-то. И не приписывать мне тех мужчин, которые в реальности не имеют ко мне никакого отношения. А если вы очень хотите увидеть моего мужчину, дождитесь фото с нашей свадьбы!» — цитирует балерину издание.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова задумывается родить ребенка от нового возлюбленного: «Это решение серьезное и серьезный шаг. Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка, никогда нельзя шутить или делать ради пиара, Бог потом очень сильно за это накажет. Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V
84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги