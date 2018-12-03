«Дождитесь нашей свадьбы»: Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем возлюбленном

На протяжении двух месяцев Анастасия Волочкова рассказывает своим подписчикам о невероятном счастье и любви, которые ей дарит новый мужчина. Сегодня многие СМИ сообщили о том, что тайный возлюбленный эпатажной балерины рассекречен — его зовут Малик и он работает охранником в Novahoff SPA, постоянным посетителем которого является Волочкова. Мужчину якобы узнала гражданская супруга, с которой Малик пробыл в отношениях десять лет. Анастасию Волочкову возмутили подобные сплетни, поэтому скандально известная балерина записала видеообращение, которое опубликовала «Комсомольская правда».

«Не надо приписывать мне мужчин, которые не имеют ко мне отношения. Если кому-то нравится пиариться на моем имени, то флаг вам в руки. Когда я вам представлю своего настоящего мужчину, вы все удивитесь. Но он точно не является охранником. И ещё одну вещь хочу сказать: мой настоящий любимый человек никого не бросал ради меня. Он никогда не был женат, у него нет детей, он свободный человек», — заявила Волочкова.