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«Для нас это не просто День Влюбленных»: Елена Летучая показал, как муж делал ей предложение

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Летучая и Юрий Анашенков

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40-летняя телеведущая Елена Летучая поделилась милыми кадрами.

Сегодня, в Валентинов день, многие звезды делятся нежными фотографиями. Телеведущая Елена Летучая показала, как бизнесмен Юрий Анашенков делал ей предложение.

«Для нас 14 февраля это не просто День Влюбленных. В этот день мой любимый муж сделал мне, очень романтично, Предложение Руки и Сердца! Теперь мы одна семья, и уже прошло несколько лет, а мы любим еще сильнее. Да, редко я выношу настолько личное для публики, но хочется чтобы все те, что еще не нашли вторую половинку — верили, чтот любовь рядом, если ей открыть свое сердце. Любите и будьте Любимыми. С праздником», — написала она.

Свадьбу пара играла на живописном греческом острове Санторини.

Поклонники отмечают, что после этих перемен в жизни сногсшибательно сексуальная Елена Летучая обрела сияющий взгляд и мягкость влюбленной женщины.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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