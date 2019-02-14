«Для нас это не просто День Влюбленных»: Елена Летучая показал, как муж делал ей предложение

Сегодня, в Валентинов день, многие звезды делятся нежными фотографиями. Телеведущая Елена Летучая показала, как бизнесмен Юрий Анашенков делал ей предложение.

«Для нас 14 февраля это не просто День Влюбленных. В этот день мой любимый муж сделал мне, очень романтично, Предложение Руки и Сердца! Теперь мы одна семья, и уже прошло несколько лет, а мы любим еще сильнее. Да, редко я выношу настолько личное для публики, но хочется чтобы все те, что еще не нашли вторую половинку — верили, чтот любовь рядом, если ей открыть свое сердце. Любите и будьте Любимыми. С праздником», — написала она.