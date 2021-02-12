Девушка вышла замуж за 80-летнего мужчину через год после знакомства

«Я согласилась, и с тех пор мы не расставались. Позже оказалось, что он обратил на меня внимание еще до начала мероприятия и решил познакомиться поближе», — подчеркнула молодая супруга. В конце вечера мужчина и женщина обменялись телефонами, а уже на следующий день Терзел пригласила Уилсона на мероприятие для прессы, затем — на кофе. Эти встречи переросли в роман.

Как пишет издание, 80-летний мужчина искал спутницу жизни, которая обеспечила бы ему уход в старости. Девушка, в свою очередь, ценит супруга за мудрость и жизненный опыт. Он дает ей советы и оказывает финансовую поддержку. Единственным недостатком возлюбленного Терзел назвала непонимание современных технологий.

Пара не планирует заводить детей, но девушка не будет делать аборт, если забеременеет. При этом это ее первые серьезные отношения. «Через три месяца после знакомства я знала, что хочу выйти за него замуж», — отметила она. Пара сыграла свадьбу спустя год после встречи.

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