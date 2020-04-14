Дерзкие влюбленные воспользовались отсутствием людей на улице и занялись сексом возле королевского дворца

Двое полицейских верхом на лошадях верхом на лошадях въехали в парк, расположенный прямо напротив ворот Букингемского дворца в Вестминстере, и попросила влюбленных удалиться, напомнив, что в связи с коронавирусом необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, которые они сейчас нарушают. 27-летний велосипедист был более категоричен, комментируя записанное видео: «Это возмутительно! Королеве бы такое не понравилось. Они вели себя как кролики в тени Букингемского дворца». Также автор ролика был удивлен, что паре не выписали никакого штрафа.

Фото: depositphotos

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