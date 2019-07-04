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Деловые переговоры проходят успешнее в определенные дни менструального цикла

Эксперты рассказали, в какие дни менструального цикла просить о повышении на работе, когда планировать свидания, беременность и разные виды тренировок.

Профессор гинекологии Чарльз Кингсленд говорит: «Если женщины имеют четкое представление о том, что происходит с их гормонами и когда, они могут извлечь максимальную пользу из своего менструального цикла», цитирует его британский таблоид The Sun.

«Есть два женских гормона — эстроген и прогестерон. Эстроген является мощным гормоном счастья и медленно увеличивается в течение первой половины цикла, достигая пика в точке овуляции. Женщины тогда чувствуют себя наиболее уверенно и полны энергии. После овуляции во второй половине цикла, и если женщина не забеременела, уровень эстрогена снижается, а уровень прогестерона увеличивается».

Секс

Чтобы наслаждаться отличным сексом, сосредоточьтесь на середине цикла. Это время, когда мы чаще всего мастурбируем, смотрим эротические фильмы или флиртуем. Мы также более уверены в себе. Пригласите кого-нибудь на свидание, попробуйте новую позу или побалуйте себя новой секс-игрушкой. Если у вас есть отношения, используйте свою сексуальную привлекательность в середине цикла, чтобы устроить жаркое свидание, флиртовать.

Тело

Вздутие живота обычно происходит за 1-2 недели до менструации, и считается, что оно связано с прогестероном. Чтобы облегчить потенциальное вздутие живота, ешьте регулярно, выбирайте сбалансированное питание, с большим разнообразием из каждой группы продуктов. Избегайте чрезмерного количества соли, алкоголя и кофеина. В течение этого времени рекомендуются продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб и рис — для поддержания более стабильного уровня сахара в крови и потенциального снижения тяги к сладкому.

Кожа

В первый день менструации мы более склонны к воспалению кожи и прорывам. Имея это в виду, важно очистить и отшелушить. Когда уровень эстрогена начинает падать после середины цикла, кожа высыхает. В центре внимания — пить много воды.

Фитнес

В первый день цикла сосредоточьтесь на постоянных кардио или интервальных тренировках средней интенсивности. Начиная с 10–20-го дня, сосредоточьтесь на силовых тренировках. В последние дни старайтесь снизить вес с большим количеством повторений.

Работа

Лучшее время просить о повышении заработной платы, пойти на новую работу или организовать важную встречу — в середине цикла. Эстроген — невероятно сильный гормон счастья, и поскольку он находится на самом высоком уровне в середине цикла, это лучшее время для принятия важных или изменяющих жизнь решений. Избегайте принятия таких решений, когда уровень гормонов снижается в течение недели перед началом цикла. Адреналин также взаимодействует с эстрогеном и прогестероном, и его уровни самые низкие утром, а затем медленно повышаются в течение дня. Чтобы принимать лучшие решения на фронте работы, делайте это рано утром, в середине цикла.

Фертильность

Если у вас есть регулярные менструации, существует 85-процентная вероятность того, что овуляция произойдет примерно за 14 дней до начала следующего цикла. Если у вас нерегулярные месячные, день может немного отличаться. Очень важно заниматься сексом в ключевые моменты.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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