Деловые переговоры проходят успешнее в определенные дни менструального цикла

Профессор гинекологии Чарльз Кингсленд говорит: «Если женщины имеют четкое представление о том, что происходит с их гормонами и когда, они могут извлечь максимальную пользу из своего менструального цикла», цитирует его британский таблоид The Sun.

«Есть два женских гормона — эстроген и прогестерон. Эстроген является мощным гормоном счастья и медленно увеличивается в течение первой половины цикла, достигая пика в точке овуляции. Женщины тогда чувствуют себя наиболее уверенно и полны энергии. После овуляции во второй половине цикла, и если женщина не забеременела, уровень эстрогена снижается, а уровень прогестерона увеличивается».

Секс

Чтобы наслаждаться отличным сексом, сосредоточьтесь на середине цикла. Это время, когда мы чаще всего мастурбируем, смотрим эротические фильмы или флиртуем. Мы также более уверены в себе. Пригласите кого-нибудь на свидание, попробуйте новую позу или побалуйте себя новой секс-игрушкой. Если у вас есть отношения, используйте свою сексуальную привлекательность в середине цикла, чтобы устроить жаркое свидание, флиртовать.

Тело

Вздутие живота обычно происходит за 1-2 недели до менструации, и считается, что оно связано с прогестероном. Чтобы облегчить потенциальное вздутие живота, ешьте регулярно, выбирайте сбалансированное питание, с большим разнообразием из каждой группы продуктов. Избегайте чрезмерного количества соли, алкоголя и кофеина. В течение этого времени рекомендуются продукты с низким гликемическим индексом — цельнозерновой хлеб и рис — для поддержания более стабильного уровня сахара в крови и потенциального снижения тяги к сладкому.

Кожа

В первый день менструации мы более склонны к воспалению кожи и прорывам. Имея это в виду, важно очистить и отшелушить. Когда уровень эстрогена начинает падать после середины цикла, кожа высыхает. В центре внимания — пить много воды.