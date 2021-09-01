Что делать, если при интимной близости с новым партнером вспоминаешь бывшего

По данным эксперта, среди главных причин возникновения мыслей о бывших отношениях считается налаженный контакт и знание большей информации друг о друге. То есть новый избранник может попросту не знать, что вам нравится, тогда как бывший активно пользовался этими секретами.

Как передает издание Daily Mail, чтобы быть полностью счастливыми в новых отношениях, надо выяснить «волшебный ингредиент», который использовал ваш бывший. Потому что, если определить, чем вызвана сексуальная искра, вы можете воссоздать это со своим новым партнером. «Как только вы поймете, почему секс был хорошим, сообщите своему партнеру, чего бы вы хотели больше или меньше. Слишком часто мы ожидаем, что наши партнеры будут читать мысли, но это не так», — посоветовала эксперт Трейси Кокс и отметила, что ни в коем случае не нужно рассказывать, какими были ваши прошлые интимные отношения.

«Перестаньте беспокоиться о том, что вас будут судить, и наберитесь уверенности, чтобы расслабиться. Держите глаза открытыми и сосредоточьтесь на том, что происходит», — сказала сексолог о том, как вести себя с новым партнером.