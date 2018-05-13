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«Частенько Тимур что-то с Аленой»: Батрутдинову приписали отношения с Шишковой

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Анна Седокова, Тимур Батрутдинов и Алена Шишкова
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В Сети обсуждают новый видеоролик, появившийся в микроблоге оператора Денчика.

Тимур Батрутдинов — один из самых завидных женихов в российском шоу-бизнесе. Резидент Comedy Club даже участвовал в шоу «Холостяк», но так и не нашел там невесту. Впрочем, на днях в Сети поползли слухи, что его избранницей может стать модель Алена Шишкова.

Известный видеоблогер Денчик опубликовал в своем Instagram ролик, в котором Тимур и Алена сидят вместе в машине. «А кстати, чего это вы вдвоем тут сидите?» — спросил оператор у пары. «Знаешь, как посадили... Это как цветы: куда посадили, там и растут», — заявил в ответ Батрутдинов.

Напомним, Тимура недавно подозревали в романе с Ольгой Бузовой, а Алена Шишкова якобы встречалась с создателем Vkontakte и Telegram Павлом Дуровым. У девушки есть 4-летняя дочь Алиса от рэпера Тимати.

Фото: Instagram

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