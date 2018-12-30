«Бывших на игнор»: Ольга Бузова сходила на удачное свидание на Мальдивах

Поговаривают, что тайный возлюбленный Ольги Бузовой — Эд Фрэнкель, фитнес-тренер и друг Джигана.

«Друзья, как настроение? Мне очень интересно ваше мнение... Существует лебединая верность и любовь? А что вообще значит для вас любовь?», — написал он в своем блоге два дня назад.

Однако прямых подтверждений у сторонников этой версии нет.