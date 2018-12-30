«Бывших на игнор»: Ольга Бузова сходила на удачное свидание на Мальдивах

Долгое время экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова страдала от одиночества. Даже участие в шоу «Замуж за Бузову» не помогло ей устроить личную жизнь. Наконец, во время отдыха на Мальдивах, певица сходила на свидание, которым осталась довольна.
Кавалер Ольги — любитель ярких костюмов и деликатесов:
Свидание, судя по последующим постам Ольги, оставило приятные впечатления.
Поговаривают, что тайный возлюбленный Ольги Бузовой — Эд Фрэнкель, фитнес-тренер и друг Джигана.
«Друзья, как настроение? Мне очень интересно ваше мнение... Существует лебединая верность и любовь? А что вообще значит для вас любовь?», — написал он в своем блоге два дня назад.
Однако прямых подтверждений у сторонников этой версии нет.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram