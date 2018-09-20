Бывший бойфренд Пиппы Миддлтон сделал предложение двоюродной племяннице Елизаветы II

Иногда неудачные романы приводят к судьбоносным встречам. Этим летом Томас Кингстон, расставшийся в свое время друзьями с ныне замужней Пиппой Миддлтон, сделал предложение леди Габриэлле Виндзор — двоюродной племяннице Елизаветы II.

О скорой свадьбе влюбленных объявила пресс-служба Букингемского дворца: «Принц и Принцесса Майкл Кентские рады объявить о помолвке их дочери леди Габриэллы Виндзор с мистером Томасом Кингстоном».

Инсайдер уточнил, что предложение руки и сердца было сделано на острове Сарк, одном из Нормандских островов в юго-западной части Ла-Манша, а свадьба состоится весной 2019 года.

Леди Габриэлла Виндзор руководит агентством Branding Latin America, является колумнистом и автором ряда изданий. Томас Кингстон занимается инвестициями и является директором Devonport Capital.

Фото: globallookpress