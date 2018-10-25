«Быть рядом с тобой — большое счастье»: Регина Тодоренко нежно поздравила разведенного Влада Топалова

Развод — это вовсе не конец света. И если не удалось совпасть характерами с одним человеком, наверняка найдется другой, готовый дополнить вас. Это простое правило жизни доказала Регина Тодоренко, полюбив Влада Топалова, оправившегося от неудачного брака с подругой своего детства, Ксенией Данилиной.

«Любимый мой человек, сегодня ты стал старше на целый год))) Невероятно мудрый, терпеливый, теплый — только ты можешь укротить такую, как я! Быть рядом с тобой — большое счастье. Я люблю тебя! Все остальное скажу через пару часов) С Новым годом тебя, мужчина жизни моей! С новым НАШИМ годом) #владтопалов #регинатодоренко #регинапутешественница», — написала Тодоренко в блоге несколько часов назад.