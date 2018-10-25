«Быть рядом с тобой — большое счастье»: Регина Тодоренко нежно поздравила разведенного Влада Топалова

Развод — это вовсе не конец света. И если не удалось совпасть характерами с одним человеком, наверняка найдется другой, готовый дополнить вас. Это простое правило жизни доказала Регина Тодоренко, полюбив Влада Топалова, оправившегося от неудачного брака с подругой своего детства, Ксенией Данилиной.
«Любимый мой человек, сегодня ты стал старше на целый год))) Невероятно мудрый, терпеливый, теплый — только ты можешь укротить такую, как я! Быть рядом с тобой — большое счастье. Я люблю тебя! Все остальное скажу через пару часов) С Новым годом тебя, мужчина жизни моей! С новым НАШИМ годом) #владтопалов #регинатодоренко #регинапутешественница», — написала Тодоренко в блоге несколько часов назад.
О причинах развода с первой супругой Влад предпочитает не высказываться. «Если честно, не помню, как познакомились, это было в 2002 году. <...> Мы начали встречаться весной 2014 года, а поженились уже в сентябре 2015. <...> Ксюша замечательный человек, за эти два года мы многое пережили. И я никогда не позволю себе говорить о ней плохо. Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать. Когда мы начали встречаться, оба находились в том возрасте, в котором уже хочется завести семью и остепениться. Но это был такой большой "бум" — столкнулись два Скорпиона (я немного верю в гороскопы), яркие, эмоциональные, сильные, боевые. Вот и поторопились в бой — даже не успели пожить вместе, только после свадьбы у нас начался быт», — цитировал молодого мужчину сайт Peopletalk.
С Региной все иначе. Поклонники пары считают, что онис Владом идеально подходят друг другу.
Желаем счастья звездной паре!
Фото и видео: instagram