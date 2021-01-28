Британка уехала жить к 19-летнему нищему любовнику в джунгли Амазонии
Фото: instagram.com/junglecacaoperu
Преподавательница йоги из Лондона впервые посетила Перу в марте 2020 года, чтобы провести десятидневный курс для британских туристов. 33-летняя девушка думала, что скоро вернется на родину. Она застряла в Перу из-за введенных коронавирусных ограничений.
Туристам в этой стране пришлось выбирать: пережидать изоляцию в джунглях или ждать снятия карантина в городе Пуэрто-Мальдонадо. Каролина отправилась в город, где вскоре познакомилась с 19-летним Ромуло. Скучая в одиночестве, британка решила пообщаться с юношей, который работал разнорабочим в их доме отдыха и не имел даже мобильного телефона. Выяснилось, что и Найт понравилась парню, который младше нее на 14 лет. Через семь дней Ромуло сам написал ей в Facebook.
Фото: instagram.com/junglecacaoperu
«Он у кого-то одолжил телефон. Мы долго болтали в чате, а потом он сказал: "Я должен признаться: по-моему, я тебя люблю", — уточнила Каролина. Через месяц молодой человек перебрался к возлюбленной в Пуэрто-Мальдонадо. Пара целыми днями отдыхала у бассейна, а вечером ходила гулять и готовила.
Затем парень вернулся домой, чтобы помогать родителям на семейной ферме. Через три дня он позвал Каролину жить вместе с его матерью и шестью братьями и сестрами. Она согласилась. Найт отметила, что сейчас живет на ферме в джунглях Амазонии, которая находится в 100 километрах от ближайшего города. В деревне нет водопровода, стирать белье ходят к реке. Несмотря на это, Каролине нравится ее жизнь.
Фото: Instagram/@junglecacaoperu
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