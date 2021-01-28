Британка уехала жить к 19-летнему нищему любовнику в джунгли Амазонии

Преподавательница йоги из Лондона впервые посетила Перу в марте 2020 года, чтобы провести десятидневный курс для британских туристов. 33-летняя девушка думала, что скоро вернется на родину. Она застряла в Перу из-за введенных коронавирусных ограничений.

Туристам в этой стране пришлось выбирать: пережидать изоляцию в джунглях или ждать снятия карантина в городе Пуэрто-Мальдонадо. Каролина отправилась в город, где вскоре познакомилась с 19-летним Ромуло. Скучая в одиночестве, британка решила пообщаться с юношей, который работал разнорабочим в их доме отдыха и не имел даже мобильного телефона. Выяснилось, что и Найт понравилась парню, который младше нее на 14 лет. Через семь дней Ромуло сам написал ей в Facebook.