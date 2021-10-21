Большинство россиян боятся обсуждать сексуальное здоровье с партнером. Чем это грозит?

Как сообщается в отчете, переданном в распоряжение «РИА Новости», несмотря на рост внимания к собственному здоровью на фоне пандемии, тема ЗППП (заболеваний, передающихся половым путем) в России остается запретной. «85% опрошенных считают, что открытость и доверие в вопросе сексуальной безопасности — залог успеха в отношениях, однако многие по-прежнему избегают этой темы, считая ее чересчур деликатной. Так, 49% россиян не обсуждают ее с новым партнером, потому что боятся осуждения — хотя и осознают ее важность», — говорится в исследовании.

Специалисты заявили, что 25% опрошенных подвергали себя риску, занимаясь незащищенным сексом, поскольку боялись заранее узнать о здоровье партнера. 29% участников попросту не успевали подумать о безопасности, такое чаще происходит с мужчинами (33%), чем с женщинами (26%). Только 21% респондентов не пользовались контрацептивами, потому что были уверены, что партнер прошел обследование и здоров.

Кроме того, лишь 27% россиян регулярно проверяются на ЗППП, хотя знают, как и где можно обследоваться 32% опрошенных, но они почему-то редко следят за своим здоровьем. Между тем, по данным лаборатории «Инвитро», за текущий год сдали соответствующие тесты практически на четверть больше россиян, чем в прошлом году.

«Из-за пандемии тема здоровья стала более актуальной: 29% опрошенных признались, что теперь чаще и подробнее говорят о своем самочувствии, а 31% стараются избегать ситуаций, представляющих риск. Однако когда речь заходит о сексуальном здоровье, они испытывают неловкость: 37% боятся, что такие разговоры могут оттолкнуть партнера», — отметили в Badoo.

Люди, которые находятся в продолжительных отношениях, стараются не обсуждать тему половых инфекций, таких оказалось 10%, а еще 20% признаются, что для такого разговора нужна немалая смелость. «На вопрос о том, почему так трудно говорить с партнером о сексуальном здоровье, 30% опрошенных признались, что опасаются, что услышанное оттолкнет их, а больше четверти (26%) не хотят слышать о прошлых связях своего партнера», — заявили исследователи.