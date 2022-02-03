Бежать нельзя остаться: как вести себя во время интима, чтобы не спугнуть мужчину

Психолог и сексолог Инна Паустовская советует придерживаться нескольких рекомендаций тем, кто не хочет, чтобы интим стал последним. «Первая ошибка — критика. Если женщина будет критиковать мужчину, говорить о том, какой он неловкий, неумелый, о том, что у него недостаточная эрекция, недостаточный размер члена. Любая критика может быть воспринята мужчиной очень болезненно. Каждый мужчина, естественно, хочет выглядеть мачо в глазах женщины», — предупредила она.

Представители сильного пола боятся неудач в сексуальных делах. Значит, для начала следует найти правильный подход, а только затем аккуратно указывать на то, что вам не нравится, иначе дама рискует потерять кавалера.