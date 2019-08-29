Беременная экс-невеста Тимати удачно вышла замуж

Долгое время сын миллиардера Алексей Гарбер и бывшая возлюбленная одного из самых известных российских рэперов Мила Волчек скрывали свой роман. Мужчина представил девушку публике на дне своего рождения, 15 сентября прошлого года.

Сейчас и Мила, и Алексей ведут закрытые странички в Instagram, однако это не помешало прессе узнать об их состоявшейся свадьбе. «Garbers inda house», — цитирует Tatler Алексея, сообщая что эта фраза появилась под недвусмысленным снимком с коробочкой Cartier.