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Беременная экс-невеста Тимати удачно вышла замуж

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Мила Волчек

Фото: Социальные сети

Мила Волчек сыграла свадьбу с миллиардером Алексеем Гарбером.

Долгое время сын миллиардера Алексей Гарбер и бывшая возлюбленная одного из самых известных российских рэперов Мила Волчек скрывали свой роман. Мужчина представил девушку публике на дне своего рождения, 15 сентября прошлого года.

Сейчас и Мила, и Алексей ведут закрытые странички в Instagram, однако это не помешало прессе узнать об их состоявшейся свадьбе. «Garbers inda house», — цитирует Tatler Алексея, сообщая что эта фраза появилась под недвусмысленным снимком с коробочкой Cartier.

Фото: Instagram

Гарбер сделал Волчек предложение весной, в Риме. Вскоре бывшая возлюбленная Тимати призналась, что она ждет ребенка. Малыш появится на свет совсем скоро: замуж Мила выходила с внушительным животом.

Ее экс-возлюбленный тоже скоро станет папой, уже во второй раз.

С Тимати Волчек встречалась в 2011 году, пара познакомились в торговом центре. В 2013 году мужчина увлекся будущей матерью своей дочери Алисы, моделью Аленой Шишковой. Сейчас от рэпера беременна модель Анастасия Решетова, с которой он начал встречаться в 2015 году — поговаривают, что будущие родители планируют пожениться.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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