Беременная экс-невеста Тимати удачно вышла замуж

Долгое время сын миллиардера Алексей Гарбер и бывшая возлюбленная одного из самых известных российских рэперов Мила Волчек скрывали свой роман. Мужчина представил девушку публике на дне своего рождения, 15 сентября прошлого года.
Сейчас и Мила, и Алексей ведут закрытые странички в Instagram, однако это не помешало прессе узнать об их состоявшейся свадьбе. «Garbers inda house», — цитирует Tatler Алексея, сообщая что эта фраза появилась под недвусмысленным снимком с коробочкой Cartier.
Фото: Instagram
Гарбер сделал Волчек предложение весной, в Риме. Вскоре бывшая возлюбленная Тимати призналась, что она ждет ребенка. Малыш появится на свет совсем скоро: замуж Мила выходила с внушительным животом.
Ее экс-возлюбленный тоже скоро станет папой, уже во второй раз.
С Тимати Волчек встречалась в 2011 году, пара познакомились в торговом центре. В 2013 году мужчина увлекся будущей матерью своей дочери Алисы, моделью Аленой Шишковой. Сейчас от рэпера беременна модель Анастасия Решетова, с которой он начал встречаться в 2015 году — поговаривают, что будущие родители планируют пожениться.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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