Торжество прошло в столичном «Триумф Паласе»

7 июля 31-летняя певица Саша Project вышла замуж. Гостями торжественного мероприятия стали только близкие и друзья молодоженов — это связано с нежеланием Саши афишировать избранника — бизнесмена Сергея. Поэтому артистка не стала приглашать коллег по шоу-бизнесу и представителей прессы. Всего, по имеющимся данным, на торжество в столичный отель «Триумф Палас» было приглашено порядка ста человек.

Несмотря на то, что в Instagram артистки нет ни одной фотографии со свадьбы, уже известны некоторые подробности мероприятия. Как сообщает WMJ.ru со ссылкой на журнал StarHit, свадьба оценивается приблизительно в 21 миллион рублей, один миллион из которых был потрачен на подвенечное платье Саши, созданное дизайнером Анной Морес. По предварительным данным, обручальное кольцо с камнем величиной в пять карат обошлось в 2,5 миллиона рублей.