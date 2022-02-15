Ароматы любви: какие запахи вызывают желание близости
Как сообщил специалист, мужчин обычно привлекают сладкие запахи, которые ассоциируются у них с домом. Например, им нравятся ароматы ландыша, розы, лаванды, цитрусовых и ванили, пишет «Московский комсомолец».
Кроме того, в ходе научных исследований выяснилось, что мужчин возбуждает и запах тыквенного пирога, он улучшает кровоток. «Приготовьте мужчине тыквенный пирог — и у вас будет прекрасная ночь», — посоветовал Герман Гандельман.
А его соведущий — невролог Дмитрий Шубин рассказал о привлекательных запахах для женщин. Представительниц прекрасного пола возбуждает, когда от мужчин пахнет путешествиями, борьбой, завоеваниями. «Мощные древесные запахи, запахи табака и кожи, запах моря, соли и специй», — объяснил эксперт в эфире программы.
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