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Анна Семенович намекнула на новый роман постельным фото с брутальным красавцем

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Поклонники подозревают, что 38-летняя Анна Семенович вернулась из отпуска на Мальдивах не одна, а с новым возлюбленным.

В Сети обсуждают новый снимок певицы Анны Семенович, который она опубликовала в своем микроблоге. На нем звезда сидит в кровати, прикрываясь одеялом, и смотрит на некоего мужчину, приблизившегося к ней. Подписчики Анны уже уверены, что у их любимицы новый роман!

«Что только мы не привозим из отпуска: кто-то невиданные фрукты и яства заморские, кто-то пол-чемодана сувениров странных. Некоторые ограничиваются очередным магнитиком на холодильник. Одна я, как всегда, отличилась. Просыпаюсь я утром после сложного перелета, а туууууут.........» — так загадочно подписала Семенович фото.

Впрочем, часть фолловеров знаменитости предполагает, что Анна успела не только отдохнуть, но и поработать и всего лишь показала им кадр из нового клипа. А вы как считаете, действительно ли у Семенович появился мужчина?

Фото: Instagram

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