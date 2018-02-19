Анфиса Чехова — о личной жизни: «Свидания были для меня мукой»

Анфиса разоткровенничалась о причинах этого в своем микроблоге: «Я очень не хотела разочаровать! Настолько, что после свидания нередко позволяла симпатичному парню себя поцеловать, хотя совершенно не была готова к этому, и даже не понимала какие чувства вызывает у меня этот человек! В итоге, свидания, становились для меня мукой, напряжением, чем-то некомфортным и нелюбимым! Меня до сих пор еще, по старой памяти, потрясывает от слова «свидание» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Звезда добавила, что сейчас ее самооценка все же вернулась в норму и ей стало легче и спокойнее на романтических встречах. Поклонники все как один поддержали любимицу и пожелали ей поскорее встретить достойного мужчину.

Фото: Instagram