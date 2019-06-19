Американку высмеяли в Сети за осуждение методов соблазнения мужчин

«Я устала от того, что женщины ведут себя как жертвы, когда они соблазняют мужчин своими блестящими губами и смазанными ногами. Сначала они сами выбирают секс, потому что слишком возбуждены, чтобы остановиться, а потом жалуются, когда забеременели, как будто это вина мужчины», — написала в своем твиттере 70 000 подписчикам Американская журналист Денис Макаллистер из Северной Каролины.

«Женщины знают свою власть над мужчинами. Это можно свести к одному слову: секс. Это не обвинительный акт. Это естественно. Проблема в том, что женщины отрицают это, используя это каждый день и всеми способами. Затем, когда они сталкиваются с последствиями, они обвиняют мужчин», — объяснила она.

Ее сообщение было встречено насмешками со стороны комментаторов. «Моя дочь постоянно просит блеск для губ, и я не разрешал ей, потому что она молода. Но теперь все встало на свои места! В глубине души я знал, что блеск для губ — это ворота к беременности. Слава богу, я не попал в эту ловушку».

«Так что все это время пока я наносила на ноги лосьон для сухой кожи, я на самом деле пыталась соблазнить мужчин ??? Это многое объясняет!»

Тысячи людей комментировали этот пост, многие были возмущены комментариями автора.