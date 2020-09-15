Алена Водонаева обидела небогатых мужчин: «Не тратьте время на тех, кто гол, как сокол к 30-ти годам»

Алена отметила, что резко отрицательные эмоции этот пост вызвал, в основном, у представителей «сильного пола»: «Многих мужиков от такого ответа разорвало, и они не постеснялись подтвердить статус неудачника оскорбительными сообщениями в директ. По содержанию — никакого конструктива, ничего нового, лишь истерики о том, какая я конченая и меркантильная проститутка. Девушки, если мужчина вместо того, чтобы зарабатывать на собственную жилплощадь, сидит в Инстаграме и употребляет слова "меркантильная", вы все понимаете что надо делать, да? Держаться от таких мужчин подальше, в разведку с ними не ходить, жизнь свою им не доверять, детей не рожать и не кормить за свой счет. Тыла не будет».

«Я лично имею опыт с такими прилипалами. Поэтому имею полное моральное право говорить о своей жизни. А в ней были такие ситуации когда мужчина звал за собой в семейную жизнь и уверял, что он снимет квартиру, чтобы не жить в моей. Надо ли мне продолжать о том, что до самого моего "Давай ты уедешь" мы 1,5 года жили на моей территории. И когда 1,5 года ты оплачиваешь счета за квартиру, покупаешь продукты и бытовые и хозяйственные принадлежности складывается "легкое" ощущение, что тебя обманули. Вы хотите так же? Тогда пускайте мужчину на свою территорию и верьте в то, что он не сядет на вашу шею своей немощной задницей», - поделилась опытом она.

«Не хотите так, тогда не тратьте время на тех, кто гол, как сокол к 30-ти годам. На тех, кто ни к чему не стремится. На тех, кто винит в своих неудачах всех вокруг и ноет о недооцененности. На тех, кто не стесняется спать на ваших простынях и есть хлеб, на который вы заработали. На тех, кто видя, как вы работаете не ценит это не пытается помочь. Жить с мужчиной на вашей территории можно только в том случае, если он несет ответственность за эту территорию, оплачивая расходы. Когда вы настоящая семья, он работает и стремится к большему. А если на вашем диване сидит и что-то и говорит о том, что вы меркантильная, вынесете это за дверь вместе с мусорными пакетами и найдите шапку по Сеньке», - посоветовала она.

Согласны?