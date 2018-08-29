Александр Олешко впервые рассказал о своей возлюбленной

Александр поделился своими мечтами о детях — они с возлюбленной хотят мальчика и девочку, однако становиться отцом не входит в ближайшие планы телеведущего: «Я думал об этом, я пропагандирую это. Но это большая ответственность. С моим образом жизни это просто невозможно». По признанию Олешко, ему не хотелось бы, чтобы дети чаще видели папу по телевизору. Кроме того, актер отметил, что пока не готов к усыновлению ребенка из детского дома.

В студии шоу Александр вспомнил нашумевшую историю со своими «внебрачными детьми». Некоторое время назад на одном из его концертов Олешко познакомили с девочкой, которая якобы является его дочерью. «Я уверен, что это не мои дети. Если я люблю, у меня не может быть параллельных отношений. А у меня не было периодов в жизни, когда я не любил», — подчеркнул телеведущий.