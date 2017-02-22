В один из московских центров обучения техникам секса недавно обратилась необычная дама: Елене Николаевне 85 лет и она (к зависти многих) живет со своим мужчиной полноценной жизнью — да еще какой! О том, как она вновь села за парту и какими сексуальными премудростями овладела, читайте далее.

Елена Николаевна — бывший инженер Министерства судостроения. У нее за спиной два брака. С первым мужем она развелась, а второй, к сожалению, умер семь лет назад. В тот момент женщина решила раз и навсегда закрыть для себя тему секса. Впрочем, от других способов получать удовольствие она не отказалась. По сей день Елена Николаевна занимается йогой, фитнесом, берет уроки живописи, путешествует по экзотическим странам и может обернуться вокруг своей оси 300 раз! У Елены Николаевны всегда безупречный маникюр и стильная стрижка. Еще «бабушка» много времени проводит с семьей, а она у нее большая: двое детей, восемь внуков и восемь правнуков! «Пока восемь», — таинственно сообщает Елена Николаевна.

В 2015 году наша героиня поехала отдохнуть (и подлечиться) в подмосковный санаторий. Там-то она и познакомилась со своим нынешним «молодым» человеком. Андрею — за 60, и они сразу обратили внимание друг на друга. На данный момент пара встречается вот уже два года. Но не просто гуляют под ручку, а живут полноценной жизнью.

«С сексом (и с оргазмом) у меня проблем нет, но вот претензии к нашим русским мужчинам есть, — призналась Елена Николаевна. — Они почему-то думают, что нам хватает вот этого "туда-обратно". В какой-то момент я поняла, что это уже неинтересно. А тут как раз соседка рассказала мне про тренинги "СЕКС.РФ", на которые ходили ее подружки».

Особенно Елену Николаевну впечатлила фраза соседкиной подруги: дескать, если бы она знала все это раньше, то от нее бы ни один муж не ушел (а у нее их было два!).

«И я решила сходить на этот же тренинг "Секс в красивом возрасте". Стало интересно, что же там рассказывают? И выяснилось, что я не знала НИ-ЧЕ-ГО! — признается Елена Николаевна. — В Советском Союзе, как известно, секса не было. То есть как "не было"? Секс-то был, а рекламы не было. По телевизору ничего не рассказывали, а Светлана Светличная в халатике с перламутровыми пуговицами считалась уже эротикой! Родители тоже эту тему обходили стороной. Уверена, современные девочки в 12 лет знают больше, чем мы в 20! Мы даже не знали, как "там" все устроено, что уж говорить про всякие приятные зоны и прочее! Да и не до разнообразия в сексуальных утехах было: большинство людей жили в коммуналках и общежитиях по две семьи в комнате. О каком качественном сексе можно говорить, когда он происходил за занавеской от родителей?!».

По словам Елены Николаевны, во времена ее молодости об интимном образовании не то что мечтать, даже подумать было невозможно! Но все, что раньше считалось неприличным, сегодня оказалось нужным и важным, считает она.

«Я хожу в спортзал, занимаюсь на тренажерах, но и представить не могла, что нужно качать и интимные мышцы тоже! Теперь же я знаю, какие упражнения нужно делать и с помощью каких "штучек"».

Теория на практике

Своему мужчине Андрею Елена Николаевна о тренинге рассказала сразу. Как вспоминает наша героиня, он в то время как раз гостил у нее.

«Все, что я ему рассказала — про эрогенные зоны, позы, было для него новым. Он никогда об этом не слышал и даже не задумывался. Но ему было очень интересно! Я ему сказала, что к следующей нашей встрече еще куплю пару аксессуаров в специальном магазине! Пока, правда, не решила, каких именно. Будем экспериментировать! Кое-что уже попробовали и он был в восторге! Теперь надо осваивать техники не для его удовольствия, а для своего».

Как рассказывает выпускница тренинг-центра, встречаются они с любимым не так часто, как хотелось бы.

«Он приезжает пару раз в месяц, живет в трех часах езды от Москвы. Он — большой, здоровый мужик, ростом 2 метра, весом 120 кг! (Елена Николаевна же миниатюрная — рост 160 см, вес 55 кг — Прим. Авт.) Он заботится обо мне. Знает, что я люблю творог, привозит мне деревенский. За продуктами ходит, сам готовит. Вот, после тренинга встречал меня дома с борщом!»

Дети и внуки восприняли новый роман Елены Николаевны на удивление хорошо. Без ревности и других негативных эмоций.

«Дочка говорит: «"Мам, у тебя даже глаза изменились!" Значит, наверное, не зря это все!»

Сексолог Наталья Романовская, эксперт тренинг-центра «СЕКС.РФ»:

Елена Николаевна не задавала вопросов про себя, но слушала все очень внимательно, была активна, участвовала в разговоре, поддерживала темы. Вообще в тот день была довольно забавная группа. Была Елена Николаевна, ей, напомню, 85, и была дама 72 лет, партнеру которой было, на минуточку, 37 лет. Еще на том тренинге были три девчонки-подружки «под 50», которые, пообщавшись с «бабушками», выяснили, что и в таком возрасте есть не просто эмоциональные переживания, а реальный физический контакт.

Надо сказать, женщины за 60 и даже за 70 часто интересуются темой секса. Те, кто уже в возрасте, гораздо лучше понимают, для чего им это надо, что они хотят от этого секса. Такая женщина принимает себя любой, ей легко и просто! Когда-то в молодости она стремилась быть красивее, стройнее, что-то из себя строила и старалась только для удовольствия своего партнера. Теперь настало ее время — и она будет делать все для себя. Она будет брать, и это очень важно!

Меня впечатлило, что Елена Николаевна нисколько не смущалась, более того, она открыта ко всему новому! Собственно, поэтому у нее есть мужчина и поэтому же она пришла на этот тренинг. Ведь это такой сложный шаг, на который и 30, 40-летние нечасто решаются! Все же считают, что знают о сексе все, и не каждая решится прийти, озвучить свою проблему и сказать: да, я чего-то не умею! Здесь же много не только физиологии, но и психологии.

Как полюбить себя «возрастную»?

По словам эксперта, сексуальность с возрастом меняется по-разному.

Если в 40 лет женщина решила, что она старая, то все, секса в ее жизни уже не будет. А бывает наоборот, она к этому возрасту только поняла, что ей действительно нужно, и начала совершенствоваться. В 85 лет мужчину возбудить можно мозгом, стремлением к жизни, к получению удовольствия от этой жизни. Для секса вовсе не обязательно иметь упругую грудь и подтянутую попу. Это, конечно, очень здорово для молодого возраста, но с годами нужно уже немного больше. Очень часто даже молоденькие девочки падают в любовь со взрослыми мужчинами, потому что самым эрогенным органом у них, мужчин, является мозг. Он умеет, знает и очень хорош в этом смысле!

Сексуальное развитие идет по нарастающей и начинается еще в детском возрасте. По мере взросления женщина переживает много этапов сексуального развития и в каждом возрасте испытывает разные потребности. В какой-то момент ей начинает хотеться, чтобы ею восхищались, читали стихи, уверяли, что она совсем не старая.

Вся эта история — про принятие себя как женщины. Мужчины же тоже угасают. И да, мужчина и женщина в 40 лет — это две большие разницы. Она в 40 «уже старенькая», а ему 40 лет – «всего лишь»! Мне — уже, а ему — всего лишь! И так не только в нашей стране. Это физиология: как только снижается уровень эстрогенов, женщина сразу начинает стареть, ничего не хотеть. А еще и конкуренция огромная. А если она еще и позволит себе на эту тему думать, то запрет себя в конуру и будет об этом думать. Здесь включается момент личностной силы.

Фото: «СЕКС.РФ»