55-летняя Милявская рассказала о «кастинге мужчин» после развода и своих требованиях: «Я больше не ем с пола»

В понедельник, 4 ноября, перед своим концером в Омске Лолита Милявская вышла в прямой эфир в Instagram, где анонсировала свое появление в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой и ответила на вопросы поклонников, многие из которых, конечно, относились к разводу с 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.

Певица призналась, что больше не грустит из-за развода. В ее окружении есть интересные мужчины и она принимает их ухаживания: «Я не буду счастлива с любым. Мозги когда на место становится, и ты больше знаешь и больше понимаешь, какой все-таки мужчина тебе нужен, иногда надо погулять на свободе. Я всем сказала: у меня кастинг. И все, кто за мной сейчас ухаживает, все согласились».

«Я не заставляю никого носить тапочки во рту и все прочее, просто я теперь очень внимательно отслеживаю, и в первую очередь конечно меня интересует интеллектуальное развиие, самодостаточность. А те, кто интеллектуально развит, те следовательно являются людьми зарабатывающими, и это тоже немаловажно», — пояснила она.

С выражением, что «все мужики козлы», артистка не соглсна: «Могу вам сейчас голову на плаху положить — достаточно нормальных. Вопрос в том, каким образом мы — те, кто себя считает умными и самодостаточными — попадаем на генетический материал. Ведь это же видно сразу. То материнский инстинкт, то желание кого-то воспитать. А кайф в том, чтобы жить в свое удовольствие. Поверьте — когда рядом с тобой развитый адекватный человек — мужчина — вы живете в удовольствие. Просто не надо бросаться на все, что ни попадя. Все идет от наших страхов и от родителей. Всему нужно уделять, и собственному развитию — тоже. У меня очень хороший психолог».

Посвятив освободившееся время и энергию себе и профессии, Лолита Милявская заметно похорошела.