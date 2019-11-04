55-летняя Милявская рассказала о «кастинге мужчин» после развода и своих требованиях: «Я больше не ем с пола»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Лолиты Милявской
В понедельник, 4 ноября, перед своим концером в Омске Лолита Милявская вышла в прямой эфир в Instagram, где анонсировала свое появление в шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой и ответила на вопросы поклонников, многие из которых, конечно, относились к разводу с 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.
Певица призналась, что больше не грустит из-за развода. В ее окружении есть интересные мужчины и она принимает их ухаживания: «Я не буду счастлива с любым. Мозги когда на место становится, и ты больше знаешь и больше понимаешь, какой все-таки мужчина тебе нужен, иногда надо погулять на свободе. Я всем сказала: у меня кастинг. И все, кто за мной сейчас ухаживает, все согласились».
«Я не заставляю никого носить тапочки во рту и все прочее, просто я теперь очень внимательно отслеживаю, и в первую очередь конечно меня интересует интеллектуальное развиие, самодостаточность. А те, кто интеллектуально развит, те следовательно являются людьми зарабатывающими, и это тоже немаловажно», — пояснила она.
С выражением, что «все мужики козлы», артистка не соглсна: «Могу вам сейчас голову на плаху положить — достаточно нормальных. Вопрос в том, каким образом мы — те, кто себя считает умными и самодостаточными — попадаем на генетический материал. Ведь это же видно сразу. То материнский инстинкт, то желание кого-то воспитать. А кайф в том, чтобы жить в свое удовольствие. Поверьте — когда рядом с тобой развитый адекватный человек — мужчина — вы живете в удовольствие. Просто не надо бросаться на все, что ни попадя. Все идет от наших страхов и от родителей. Всему нужно уделять, и собственному развитию — тоже. У меня очень хороший психолог».
Посвятив освободившееся время и энергию себе и профессии, Лолита Милявская заметно похорошела.
К почти уже бывшему супругу у Лолиты Милявской есть серьезные претензии, в которых она не планирует рассказывать даже на шоу Леры Кудрявцевой, в котором приняла участие: «Не пугайтесь, анонс и меня немножко шокировал: «Горькая правда о разводе Лолиты милявской». Передача достаточно ироничная, и я не знаю, открою ли вам какие-то секреты, которых вы не знали. Остальные секреты будут раскрыты только на суде и моим адвокатам».
Грустить дольше трех месяцев Лолита не видит смысла. Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза — и теперь она точно сделала правильные выводы.
«Все, что отлетело, туда тому и дорога. <...> У меня большой список требований, но я дождусь. Я больше не ем с пола», — подытожила она.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!