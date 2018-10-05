54-летний Брэд Питт встречается немолодой блондинкой?

Учитывая репутацию источников, не стоит безоговорочно верить этим слухам. Возможно, Питт обсуждал с Халсой свой рацион, ведь она является нутрицевтом и может дать ценный совет по здоровому питанию. Или обсуждал подарок для совершенно другой пассии, которую он возможно скрывает — Сат Хари также занимается дизайном украшений. Или планировал частные занятия по излечению душевной раны.

Но и совсем сбрасывать со счетов историю тоже не будем: вдруг между ними дейтвительно вспыхнет роман?