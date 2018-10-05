54-летний Брэд Питт встречается немолодой блондинкой?

Российские и иностранные СМИ сообщают: у Брэда Питта новый роман. Посетители прошедшего недавно художественного аукциона в музыкальной консерватории Сильвер-Лэйк заметили его с высокой блондинкой, которая оказалась духовной целительницей Сат Хари Халса. «Влюбленные» о чем-то мило беседовали, сообщают таблоиды Radar Online и Hollywood Life. Поговаривают, что «влюбленных» познакомил общий знакомый, Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари.
Учитывая репутацию источников, не стоит безоговорочно верить этим слухам. Возможно, Питт обсуждал с Халсой свой рацион, ведь она является нутрицевтом и может дать ценный совет по здоровому питанию. Или обсуждал подарок для совершенно другой пассии, которую он возможно скрывает — Сат Хари также занимается дизайном украшений. Или планировал частные занятия по излечению душевной раны.
Но и совсем сбрасывать со счетов историю тоже не будем: вдруг между ними дейтвительно вспыхнет роман?
А вам нравится эта пара?
Фото: globallookpress, социальные сети