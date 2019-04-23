51-летняя Памела Андерсон и ее 33-летний жених поучаствовали в романтической фотосессии

На других кадрах мужчина нежно целует избранницу в лоб, а она прижимается к нему, сидящему в кресле.

О романе Памелы Андерсон и Адилем Рами заговорили в минувшем году. Молодой спортсмен вскоре сделал актрисе предложение, но полгода назад пара решила расстаться. По всей видимости, влюбленные решили дать друг другу второй шанс.