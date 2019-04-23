51-летняя Памела Андерсон и ее 33-летний жених поучаствовали в романтической фотосессии

Они все еще вместе: 51-летняя Памела Андерсон и 33-летний Адиль Рами поучаствовали в съемке, результаты которой обсуждают в Сети вот уже второй день. Романтический кадр, на котором легендарная актриса и футболист сборной Франции, облаченные в элегантные наряды, с нескрываемой страстью смотрят друг на друга, порадовал поклонников и раздосадовал хейтеров. Последние были уверены: этот союз не выдержит испытания временем.
Фото: Intimately
На других кадрах мужчина нежно целует избранницу в лоб, а она прижимается к нему, сидящему в кресле.
О романе Памелы Андерсон и Адилем Рами заговорили в минувшем году. Молодой спортсмен вскоре сделал актрисе предложение, но полгода назад пара решила расстаться. По всей видимости, влюбленные решили дать друг другу второй шанс.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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