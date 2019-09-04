50-летняя Марина Газманова похвасталась осиной талией в корсете и рассказала о сексуальности зрелых дам

«К сожалению, наша культура заставляет скрывать возраст женщин кому за 35+ , а если больше, то ты и не женщина... фраза: "В вашем возрасте уже..." — так даже сами женщины оговаривают себя ..... и начинаются внутренние переживания, которые очень быстро старят ЖЕНЩИНУ! Мне пятьдесят — это молодость второй половины жизни, когда ты уже никому ничего не должна! Теперь только Ты и Твое Божественное начало! Ты и путешествия по внутреннему и внешнему миру. Ты точно знаешь, кого и за что ВЫБИРАТЬ. Этот выбор осознан, ошибки тоже твои с принятием. Ты выбираешь сегодня — смеяться до слез или плакать улыбаясь. Начало удивительного пути с осознанием дела, личным опытом, настоящими друзьями, любимым человеком, самостоятельными детьми или временами одной, но мне так комфортно с собой теперь. Ничего не обременяет. Главное здоровье и любовь к миру, который позаботится о тебе. Ты понимаешь его законы, потому что дошла до всего сама: ободранными коленями и разбитым сердцем. Но ты знаешь, как подниматься и идти дальше, благодаря за полученный опыт. Ты свободна от предрассудков юности и тебе не обязательно всем нравиться. У тебя есть список желаний, которые надо успеть осуществить. Ты много читаешь и изучаешь до сих пор, но точно уже можешь написать свою книгу. Тебе есть, что сказать, чем вдохновить, чем заинтересовать. И да, с тобой до сих пор флиртуют и знакомятся мужчины, и ты уверенно отвечаешь им, что ты счастлива с мужем. Никто не обижается, стараются стать полезными спутниками или с восхищением желают удачи. То есть сейчас у меня есть все о чем я мечтала в 20 лет! Нужно дальше жить так, чтобы на моем жизненном пути встречались только свои и будущие внуки предпочитали мою компанию. Это не просто, но реально! Пишу этот пост в поддержку великолепной Дженифер Лопес, которая хороша как никогда в свои 50+ и своим шикарным соотечественницам в свои пятьдесят! Милые юные прелестницы не разглядывайте наши морщинки на коленях, лучше учитесь у лучших. Мы сможем дать жару еще очень долго, потому что молодость она внутри, как ни крути», — написала она.