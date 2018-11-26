49-летняя Светлана Бондарчук вышла в свет с новым бойфрендом и провела с ним утро выходного дня?

Светские сплетники обсуждают новый роман Светланы Бондарчук. С директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. Сергеем Харченко женщина встречается уже несколько месяцев, а недавно вышла в свет — на спектакль Константина Богомолова «АЙ ФАК. Трагедия» в Мастерской Брусникина по роману Виктора Пелевина iPhuck 10.
Мужчина сопровождает возлюбленную в поездках (по Испании и в Санкт-Петербург), во время дружеских посиделок.
Примечательно, что пара особо не скрывает свои отношения и публикует снимки в соцсетях.
Однако пара не комментирует слухи. Возможно, они просто друзья?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram